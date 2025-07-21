"Мы виделись на прошлой неделе, когда как раз было официальное сообщение, что УЕФА отстранила черногорский Арсенал Тиват от еврокубков в связи с тем, что команду где-то поймали на том, что она играла официальные матчи с фиксированным результатом. На официальном отборочном уровне в еврокубках. Так же мы видели сербские Раднички. Там двух официальных лиц отстранили от футбола на столько-то лет.

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На меня вышли иностранные источники, которые мне подсказали обратить внимание на матч Александрии на сборах. Это был, кажется, последний или предпоследний матч. В соперниках был чемпион Черногории – Младост. Это команда, которая перед Александрией играла против Славена, и проиграла ей со счетом 2:6.

Команда играла против Александрии впоследствии. Поговаривают, что там заносили очень большие суммы на то, что в поединке будет забито более трех мячей. То есть 3,5 больше тотал. Но Александрия то ли не знала об этой схеме – она этого не позволила. В матче было забито всего три гола – схема не сработала", – сообщил Бурбас в программе BurBuzz.

Напомним, товарищеская игра между Александрией и Младостью, которая состоялась 17 июля, завершилась минимально победой черногорцев (1:2).

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