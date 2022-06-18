"Где-то на следующей неделе мы решим, будем ли вообще играть в этом сезоне. Сейчас нет конкретики и нам конкретно не сказали, будем ли мы участвовать или нет. ‎Пока мы поддерживаем форму, около трех раз в неделю бегаем с ребятами. Раз в неделю мы стараемся проводить какие-то спарринги.‎

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Некоторые ребята расторгли контракты – Кобзарь, Рябов, Клымец. Контракты Войтиховского и Ляшенко истекли. В общем, у многих они закончились. Пока никого нового не брали. На тренировках около 15 человек, и молодежь, и старшие, и те, кто когда-то был в команде.‎

Действительно, есть такой вариант, что руководство клуба оставит только детскую спортивную школу. Генеральный директор и главный инвестор приедут на следующей неделе, потому я думаю, что они обсудят возможные варианты", – рассказал Шахов для FanDay.

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