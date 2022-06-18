"На следующей неделе решим": Волынь может сняться с чемпионата Украины
Главный тренер Волыни Альберт Шахов не уверен, сможет ли команда начать новый сезон.
"Где-то на следующей неделе мы решим, будем ли вообще играть в этом сезоне. Сейчас нет конкретики и нам конкретно не сказали, будем ли мы участвовать или нет. Пока мы поддерживаем форму, около трех раз в неделю бегаем с ребятами. Раз в неделю мы стараемся проводить какие-то спарринги.
Первая и Вторая лиги потеряют 15 клубов – ПФЛ рассматривает три варианта формата соревнований
Некоторые ребята расторгли контракты – Кобзарь, Рябов, Клымец. Контракты Войтиховского и Ляшенко истекли. В общем, у многих они закончились. Пока никого нового не брали. На тренировках около 15 человек, и молодежь, и старшие, и те, кто когда-то был в команде.
Действительно, есть такой вариант, что руководство клуба оставит только детскую спортивную школу. Генеральный директор и главный инвестор приедут на следующей неделе, потому я думаю, что они обсудят возможные варианты", – рассказал Шахов для FanDay.
Россия напала на Украину: брат звезды Динамо исчез в Мариуполе, место проведения УПЛ и ЛЧ (LIVE)