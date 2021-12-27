"На сегодняшний день не о чем говорить. Самое главное – это то, что мы хотим видеть Карпаты во Львове. Именно те Карпаты, которые делали историю.

Во Львове зарегистрировали новый ФК Карпаты – легенды "зелено-белых" пытаются возродить культовый бренд

Есть определенные сложности по эмблеме. Она есть якобы в ультрас, но мы все очень хорошо понимаем, что герб принадлежит двум владельцам. Там немало юридических вопросов, а я не являюсь юристом, поэтому не могу говорить подробно, как оно будет. На сегодняшний день мы работаем над этим вопросом, у нас есть юристы и вскоре все будет известно. У нас в планах привлекать ветеранов к нашей работе и проекту. Просто на сегодняшний день мы пока играем в любителях, а когда мы выйдем на профессиональный уровень, то вы всех увидите.

Ну на данный момент в клубе работают три человека. Это директор клуба Степан Юрчишин, тренеры – я и Андрей Сапуга. Мне пообещали как тренеру, что база будет. Занимаются юристы, специальные люди, которые ищут место. Я чисто с профессиональной точки зрения могу подсказать, что там должно быть. Есть инвесторы, которые работают над этим вопросом", – цитирует Тлумака BFootball.

Напомним, во Львове зарегистрировали новый ФК Карпаты, который организовали несколько легенд "зелено-белых".

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