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"На сборную Украины тянет?", – Андронов затроллил Ракицкого после провального матча с Вильярреалом

12:31 175 Читати українською
"На сборную Украины тянет?", – Андронов затроллил Ракицкого после провального матча с Вильярреалом
Ярослав Ракицкий / Global Look Press

Известный российский комментатор Алексей Андронов отреагировал на игру Ярослава Ракицкого в матче 1/8 финала Лиги Европы против испанского Вильярреала (1:3).

35’ Сердар Азмун
 
Висенте Иборра 33’
Жерар Морено 64’
Ману Морланес 71’

"А как сыграл Ракицкий? Кто-нибудь видел? На сборную Украины тянет?", – написал журналист в своем твиттере.

Зенит – Вильярреал – 1:3 – видео голов и обзор матча

Напомним, что Зенит с украинцем в составе впервые в истории проиграл домашний матч Лиги Европы. Питерцы провели в турнире 23 матча на своем поле и победили в 21-м из них. Ракицкий оказался причастным к двум из трех пропущенных мячей российского гранда.

Отметим, что центрбек перешел в Зенит из донецкого Шахтера в январе. Ориентировочная стоимость трансфера – 10 млн евро плюс бонусы.

Теги
Лига Европы Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Зенит Зенит Украинцы за рубежом Зенит - Вильярреал
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