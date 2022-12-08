"Сейчас мы нуждаемся в усилении во всех без исключения линиях. Конечно, в идеале хотели бы усилиться талантливой молодежью. Но не все так просто.

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В нынешних условиях вести селекционную работу очень тяжело. На трансферном рынке очень мало футболистов. Игроки из-за границы не очень хотят ехать играть в страну, где идет война. Поэтому приходится учитывать реалии настоящего.

В общем, мы рассматриваем разные варианты: и молодежь, и опытных футболистов. Уже ведем переговоры с несколькими людьми. Думаю, ближе к концу года можно будет озвучить какую-то конкретику. Самое главное, у нас есть полное понимание с президентом клуба относительно наших финансовых возможностей", – цитирует Вирта официальный сайт Вереса.

Напомним, на зимнюю паузу ровенчане ушли на 10-й строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 17 очков.

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