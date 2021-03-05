"Самый красивый стадион у Вольфсбурга, но по отношению болельщиков, то однозначно равных нет фанам Сент-Этьена. Там невероятные болельщики! Нигде таких не видел. Фанаты сидели как за нашими воротами, так и за Сент-Этьена. Трибуны заполнились еще до того, как мы вышли на разминку. Кричали нам всякие гадости.

Ковалец намекнул на возможность вернуться в Шахтер

Какие? "Сукин сын" и всякие другие провокации. Кричали с акцентом на русском, так смешно было. Но мы нормально воспринимали, что еще могут болельщики кричать?!" – цитирует Ковальца Dynamo.kiev.ua. со ссылкой на интервью журналу Футбол.

Напомним, Александрия в группе с Гентом, Сент-Этьеном и Вольфсбургом заняла последнее место, набрав три очка.

Шабанов – "символ поразки": гравець Динамо пережив пекло після вильоту з Кубка, втішав лише 1 суперник, реакція фанатів