Милан и Будапешт заинтересованы в проведении финала Лиги чемпионов в 2026 или 2027 году.

УЕФА составляет список городов, заинтересованных в проведении финалов еврокубковых турниров в 2026 и 2027 году. Как информирует ВВС, заинтересованность в организации финала Лиги чемпионов указанных годов проявили только Будапешт и Милан.

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На финал Лиги Европы претендуют немецкие города Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Лейпциг и Штутгарт, а также Бухарест (Румыния), Глазго (Шотландия) и Стамбул (Турция). В проведении финала Лиги конференций заинтересованность выявили Лейпциг (Германия), Иерусалим (Израиль), Осло (Норвегия), Глазго (Шотландия), Женева (Швейцария) и Стамбул (Турция).

Декларации о заинтересованности не имеют обязательной силы, но УЕФА принимает эту информацию к сведению. Окончательно организация выберет место проведения финалов еврокубковых турниров 2026 и 2027 годов 21 февраля 2024 года.



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