"Хорошая игра. Заслуженная победа. Единственная критика, которую я могу сказать, это должен был быть разгромный счет – 3-0 или 4-0. Мы многое потеряли моментов, которые могли превратиться в голы. В больших матчах вы не создаете так много моментов, поэтому вы должны реализовывать каждый.

Конец "сухой" серии Антони, продолжавшейся более полугода, в видеообзоре матча Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед – 0:2

Я доволен Антони. Он забил гол, отдал результативную передачу. После того как он вошел в игру, он постоянно представлял угрозу для соперника. Он, безусловно, прогрессирует. Против Эвертона он создал много моментов, и потому я рад за него, его голу в ворота Ноттингема.

Мы двигаемся от матча к матчу, а что еще остается? Мы должны побеждать. Мы – Манчестер Юнайтед, мы должны выигрывать в каждой встрече. Каждый матч – это финал. Соперник может бороться за сохранение места в АПЛ, может бороться за место на вершине, нужно быть готовым к настоящей борьбе за каждый балл. На прошлой неделе у меня было 9 здоровых топ-защитников, теперь их четыре. Нам нужен каждый игрок, мы все еще в трех турнирах", – цитирует наставника "красных дьяволов" Sky Sports.

Манчестер Юнайтед занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. Команда Тен Хага набрала 59 очков и опережает Ньюкасл на три пункта. Ноттингем Форест находится на 18 месте с 27 баллами.

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