Кабо-Верде изменит название Национального стадиона на стадион имени Пеле. Об этом правительство страны объявило в среду, 4 января.

Стадион Пеле должен быть в каждой стране – ФИФА готовит соответствующую просьбу

Это решение было принято через два дня после того, как президент ФИФА Джанни Инфантино призывал ряд стран уважить "Короля футбола" Пеле переименованием стадионов в его честь.

Как информирует Mais Futebol, Гвинея-Бисау также присоединилась к предложению президента ФИФА. Африканская страна намерена присвоить имя Пеле стадиону в городе Бафата, который был построен в 1937 году.

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