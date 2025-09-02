Украинский новобранец ПСЖ Илья Забарный провел уже второй полноценный матч в составе французского гранда. В рамках третьего тура Лиги 1 парижане разгромили Тулузу (6:3), ведя в счете 4:0 еще в первой половине встречи.

Забарный впервые прокомментировал пребывание с россиянином в ПСЖ: "Я вынужден взаимодействовать с ним"

Обвинять бывшего защитника Борнмута хотя бы в одном из трех пропущенных голов язык не повернется, но и не обошлось без ошибок. Как и в поединке против Нанта, погрешности проявились в начале встречи.

Но впоследствии стартовое волнение развеялось, и Забарный провел добротный матч, успевая подстраховывать на правом фланге Хакими, который на регулярной основе подключался к атакующему звену ПСЖ. Подробнее об этом и другом смотрите в новом видео на нашем YouTube-канале.

Забарный приобщился к голу в битве с Тулузой – Невеш оформил шедевральный хет-трик, украинец причастен к пропущенным