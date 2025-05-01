"На поле нас было 12": воспитанник Динамо вспомнил курьезный момент во времена выступлений за Карпаты
Защитник Оболони Владислав Приймак поделился несколькими важными воспоминаниями из своей карьеры.
"Всегда больше всего запоминаются победы над грандами нашего чемпионата. Поэтому особенно вспоминается матч Кубка против Динамо, где мы победили 1:0 и прошли дальше.
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Когда я играл за Карпаты, был выездной матч во Франковске против Прикарпатья. Где-то в середине второго тайма мы сделали замену, но игроки почему-то не поладили между собой, и мы несколько минут играли в большинстве – нас было 12 на поле. Доиграли матч, все было хорошо, но потом пытались забрать у нас три очка. К счастью, все обошлось!" – рассказал защитник в интервью yesport.
Напомним, что в 2023 году Оболонь переиграла Динамо со счетом 1:0 в 1/8 финала Кубка Украины, выбив киевлян из турнира.
Владислав Приймак – воспитанник Динамо, но в первую команду "бело-синих" не попал. Защитник выступал за Прикарпатье, Верес, Карпаты и Волынь прежде чем оказаться в Оболони.
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