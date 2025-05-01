"Всегда больше всего запоминаются победы над грандами нашего чемпионата. Поэтому особенно вспоминается матч Кубка против Динамо, где мы победили 1:0 и прошли дальше.

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Когда я играл за Карпаты, был выездной матч во Франковске против Прикарпатья. Где-то в середине второго тайма мы сделали замену, но игроки почему-то не поладили между собой, и мы несколько минут играли в большинстве – нас было 12 на поле. Доиграли матч, все было хорошо, но потом пытались забрать у нас три очка. К счастью, все обошлось!" – рассказал защитник в интервью yesport.

Напомним, что в 2023 году Оболонь переиграла Динамо со счетом 1:0 в 1/8 финала Кубка Украины, выбив киевлян из турнира.

Владислав Приймак – воспитанник Динамо, но в первую команду "бело-синих" не попал. Защитник выступал за Прикарпатье, Верес, Карпаты и Волынь прежде чем оказаться в Оболони.

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