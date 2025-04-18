"Предыдущие результаты положительно повлияли на команду в плане психологии. Мы одержали долгожданную победу в игре с Колосом, сыграли вничью с претендентом на чемпионство – Александрией. Сейчас команда в хорошем настроении готовится к львовскому дерби.

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Мы готовимся к этому поединку, как и к другим, но, конечно, в голове есть мысли о принципиальности этого противостояния. Но мы неизменно ответственно готовимся к каждой игре и тренируемся с полной самоотдачей. Руху хочется показать себя как можно лучше.

Так, с Алексеем Сычем и Олегом Федором я общаюсь. Конкретно об этом матче мы не говорили. Хотя в жизни мы и друзья, но на поле друзей нет – каждый захочет получить положительный результат для своей команды", – приводит слова Дидыка пресс-служба Руха.

Напомним, матч между львовскими клубами состоится в субботу, 19 апреля. Начало поединка – в 13:00 по киевскому времени. Сейчас Рух занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ с 30-ю очками, Карпаты находятся на 5-й позиции, в их активе 36 зачетных пунктов.

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