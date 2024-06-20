"Мы не можем ничего сделать с прошлым матчем против Румынии – он уже сыгран, но нужно взять из него опыт и направить это в плюс. Это, конечно, непросто, но это нужно делать. Мы должны все исправить. Самое главное, что в команде у каждого футболиста горят глаза и, судя по тем разговорам, которые сейчас царят в коллективе, я надеюсь, что все будет по-другому.

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Я не буду извиняться, потому что каждая команда может ошибиться, каждый человек может ошибиться. Вместо того, чтобы извиняться, лучше скажу, что мы, тренерский штаб, будем настраивать ребят так, чтобы на поле вышли 11 голодных собак", – сказал Худжамов в эфире Youtube-канала УАФ.

Напомним, второй матч Украины на Евро-2024 состоится 21 июня против сборной Словакии.

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