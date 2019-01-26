На поиски Салы меньше чем за сутки собрано 120 тысяч евро

Во Франции начали собирать средства на продолжение поисков Эмилиано Салы.

Родственники и близкие Салы начали сбор средств на дальнейшие поиски футболиста. Меньше чем за сутки на специальный счет поступило 120 тысяч евро, сообщает L'Equipe.

Семья, друзья и агент Салы арендуют лодки для продолжения поиска игрока

Напомним, что в четверг полиция завершила поиски пропавшего самолета с Эмилиано Салой. В своем официальном заявлении правоохранители сообщили, что шансы на выживание аргентинского нападающего и пилота крайне низкие. Поисковая операция продолжалась трое суток после того, как судно с новичком Кардиффа на борту исчезло с радаров поздно вечером 21 января.

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Эмилиано Сала на днях подписал контракт с Кардиффом, став рекордным приобретением в истории валлийского клуба. За 28-летнего аргентинца, которым когда-то интересовалось Динамо, выложили 15 млн фунтов.