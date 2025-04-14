"Можно сказать, что на первый тайм мы не вышли. Очень плохое начало матча. 0:2 очень быстро. Потом Верес играл в свою любимую игру – на контратаках.

Голы Харатина в видеообзоре матча Заря – Верес – 1:2

На вторую половину вышли по-другому. Создали много моментов. Могли даже в меньшинстве отыграться. Но начало было очень плохое.

Замены? Много желтых карточек нам дают. Джордан и Башич не могли играть именно из-за перебора карточек. В центре обороны действовали Дрышлюк и Попара, которые не привыкли там играть. Конечно, это проблема. Но я не хочу искать оправданий. Матч сложился тяжело для нас.

У нас еще есть Эскинья, но он травмирован. В перерыве поговорили. Мы не можем играть так, как играли в первом тайме. Пришлось что-то менять, сделали замены, добавили агрессии. Были моменты как у нас, так и у Вереса. Для болельщиков – поединок интересный, а для тренеров – не очень", – цитирует Бартуловича пресс-служба луганчан.

Напомним, после 24-х туров Заря в турнирной таблице УПЛ идет на восьмой строчке, имея в своем активе 32 очка.

Верес в большинстве победил Зарю – Харатин оформил своеобразный дубль