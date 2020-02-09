"На первом месте я, а не Милевский или Алиев": Гармаш вспомнил свои самые большие штрафы в Динамо

Полузащитник Ризеспора Денис Гармаш вспомнил случаи, когда руководство Динамо штрафовало его за недисциплинированность на поле.

"Милевский и Алиев на первых двух местах? Думаю, нет. Думаю, я. Много было. Последний штраф был за красную карточку в матче с Шахтером в Кубке Украины. Когда я забил, а потом ушел с поля. На месячную зарплату оштрафовали. Нормально, короче.

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У меня только одна такая красная карточка. А остальные четыре... С Шахтером, когда Вакс "намутил". Ну, там надо было. За ту карточку не штрафовали, все же видели, что было.

Наиболее несправедливый штраф, думаю, за Лацио. Я получил желтую. И так пропускал игру. В конце пошел спросить у судьи, почему штрафной был на одной половине поля, а соперник отодвинул его на 8 метров вперед, и нам едва гол не забили... Я хотел спросить: "Почему?". А меня начал Бойко тянуть за шею. И получилось, что судья дал мне вторую карточку. За это немного оштрафовали.

Я люблю справедливость, когда я не прав – я это признаю. Когда сфолил. Но если человека не трогаешь, а судья свистит. Ну, раз ошибся, второй раз. А когда третий-четвертый – не смешно. Арбитру ничего не бывает. Он пропустил два матча и снова судит, а команда теряет очки", – сказал Гармаш Youtube-каналу Трендец.

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