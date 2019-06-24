"На одной он не остановится", – экс-игрок Динамо Адлейба рассказал, когда Милевский женится

Бывший футболист Динамо Денис Адлейба, который является хорошим другом Артема Милевского, рассказал о наболевшем – когда же женится эпатажный форвард.

"У нас был момент, когда он обратился ко мне за советом. Я ему сказал: "Нет, здесь принимай решение ты. Я не буду советовать". Когда он созреет, тогда женится.

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У меня есть семья – я воспитываю дочь. Кстати, я уже развелся с женой. Нужно иметь везде разных детей и уметь их содержать. Некоторые из наших успешных знакомых так делают. Я тоже хочу этого придерживаться. Я бы хотел иметь детей от разных женщин, но, конечно, им помогать и содержать. Может, это неправильно, но это мое мнение. Если бы что-то хорошее было, то я бы не развелся.

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Зная Артема, у него тоже может так. На одной он не остановится. Совет девочкам. Не надо ему что-то указывать. Он спортивный человек, лидер. Невольно ты это переводишь и в обычную жизнь. А сейчас мир уже настолько избалован и испорчен, что никто никого не потерпит. Нужно уметь находить правильные слова. Надо уметь делать так, чтобы не создавать ситуацию, которая может породить какие-то вопросы. Вот если такая девочка найдется для Артема, то она будет счастлива. Но таких нет.

У Артема было даже слишком много женского внимания. Хотя очень много этого не бывает. Да, по молодости некоторые наши ходы были неправильными. Но это жизнь. Все что у нас было, все было замечательно. Нас помнят и будут помнить еще долго", – рассказал Адлейба в интервью Tribuna.

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