В Олимпийском дворике на главной арене страны сегодня, 17 декабря, состоялось прощание с Петром Петровичем Слободяном, который скончался 15 числа.

Умер Петр Слободян – обладатель Суперкубка УЕФА в составе Динамо

Почтить память легенды Динамо пришли самые близкие люди, бывшие коллеги по футбольному цеху, игроки и сотрудники киевского клуба. Похоронят Петра Слободяна на Байковом кладбище.

Экс-игрок Динамо умер в возрасте 68 лет. Слободян выступал за киевский клуб с 1975 по 1979 годы, приобщившись к победам в Суперкубке УЕФА-1975 и к чемпионствам СССР 1975 и 1977 годов. Петр Петрович также попробовал свои силы в статусе тренера, дважды возглавив киевскую Оболонь.

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