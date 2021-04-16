"На него влияет присутствие Роналду", – Дибала получил порцию критики от экс-форварда Ювентуса
16:41 - Читати українською
Легендарный итальянского футбола Лука Тони рассказал о недостатках звезды Ювентуса Пауло Дибалы.
"Очевидно, что отсутствие лидерских качеств – это главная проблема Пауло. Но если Дибала действительно просил зарплату в 14-15 млн евро в такой момент...
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У этого парня большой потенциал, но он никогда не демонстрировал, что является лидером Ювентуса. Я не знаю, возможно, влияет на него присутствие Роналду", – цитирует Тони Tuttosport.
В нынешнем сезоне Серии А Дибала провел 13 матчей, в которых отметился лишь тремя голами.
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