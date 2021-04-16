"Очевидно, что отсутствие лидерских качеств – это главная проблема Пауло. Но если Дибала действительно просил зарплату в 14-15 млн евро в такой момент...

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У этого парня большой потенциал, но он никогда не демонстрировал, что является лидером Ювентуса. Я не знаю, возможно, влияет на него присутствие Роналду", – цитирует Тони Tuttosport.

В нынешнем сезоне Серии А Дибала провел 13 матчей, в которых отметился лишь тремя голами.

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