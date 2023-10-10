"Все понимают, что годы идут, ты становишься старше, более тяжелым. Но Ярмоленко ни разу не давал себе какой-то слабинки, никогда не отступал. Не было такого, что: "Вы, молодые, себе там работайте, а я не буду". Андрей еще больше работает и показывает, чтобы молодые видели.

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В моем понимании, если игрок с таким опытом и легенда нашего футбола будет бежать назад, отбирать мяч, в борьбе или еще что-то – то молодой игрок, который с ним на одном поле, не сможет не делать то же самое или даже больше. Если такой человек все это делает, то и все должны. Конечно, это пример для многих.

Ярмоленко очень расстроен. У него есть лидерские качества. Когда понимает, что по состоянию здоровья не может помочь команде, то на него это очень влияет. Вот в последнем матче он не играл за Динамо из-за травмы, то очень переживал. И то, что не может помочь сборной – тоже через себя пропускает. Ярмоленко чувствует свой организм, что еще может дать клубу и сборной. Но идут нагрузки – и организм может давать сбой", – поделился Караваев в комментарии "вЗбірна".

Добавим, что Ярмоленко пропустил из-за травмы игру с Полесьем, а также выбыл из заявки сборной Украины на матчи с Северной Македонией и Мальтой.

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