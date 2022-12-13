В Мадриде у 23-летнего форварда перспектив нет. Руководство Атлетико не скрывает, что хочет продать португальца уже зимой. Потенциальная сумма трансфера может составить около 140 миллионов евро. Причиной спешки называют вероятный конфликт игрока с Диего Симеоне.

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Поскольку Португалия уже вылетела из ЧМ-2022, Фелиш может сосредоточиться на своем клубном будущем. Жорж Мендеш, агент футболиста, уже контактировал с несколькими известными клубами, среди которых ПСЖ, Ман Юнайтед и Астон Вилла. Однако лидером в борьбе за звезду Атлетико стал Арсенал, утверждает Marca.

Для Арсенала подписание Фелиша может стать важным фактором в борьбе за чемпионство, ведь Габриэл Жезус получил травму, из-за которой пропустит остаток сезон. Кроме того, этот трансфер будет иметь последствия для Михаила Мудрика. Мечта украинца оказаться в Лондоне не осуществится как минимум этой зимой. Арсенал просто не сможет позволить себе два таких дорогих трансфера в атаку.

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Напомним, что в нынешнем сезоне подопечные Микеля Артеты захватили и удерживают лидерство в АПЛ. После 14 туров Арсенал опережает Манчестер Сити в турнирной таблице на 5 очков.