Манчестер Сити и Байер полностью согласовали трансфер 19-летнего англичанина, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. "Городяне" решили отпустить юного вингера, ведь он не хотел продлевать действующий до следующего лета контракт.

Байер продолжает торговаться за Мудрика, хотя уже закрыл трансфер другого игрока на позицию украинца

Сейчас немецкий и английский клубы работают над оформлением всех документов. Переход Эдози в Леверкузен состоится на постоянной основе, ему подготовили контракт на два года. Официальное объявление не за горами. Ранее "фармацевты" пытались подписать на позицию левого вингера Михаила Мудрика, но договориться с Шахтером не удалось.

Заметим, что Сэмюэль играет на позиции украинца. Единственный матч за первую команду Сити он провел год назад в Суперкубке Англии против Лестера (0:1).

Байер – идеальный вариант для Мудрика. Шахтер должен его отпустить