"За 90 минут матча со скамейки Зари ни одного плохого слова не прозвучало в адрес Александрии. Возможно, было несколько эпизодов, когда мы что-то кричали судье – фол или не фол, это обычная ситуация. Александрия в течение игры тоже иногда просила фолы у арбитра. Нормальная игра УПЛ. Судья отработал хорошо. И тут на 90-й минуте такое случается. В нашу сторону крики, ругань.

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После попадания Калитвинцева в перекладину мяч выскочил в поле, и через несколько секунд было нарушение на фланге, недалеко от скамейки Ротаня. Фол зафиксировали в нашу пользу – после этого и началось. Я вообще молчал, кто-то другой из нашей скамейки крикнул что-то арбитру относительно этого фола. Меня в Александрии знают, я играл в свое время с Ротанем, Езерским и Кравченко (в Днепре, – прим.), видимо, поэтому крикнули именно в мой адрес.

Хотя я вообще ничего не кричал. Моего голоса не слышно вообще. Начинаются в мой адрес плохие слова. Для меня это был шок. Хотя за 90 минут мы ни разу слова не сказали ничего именно в адрес соперника. Неприятная ситуация. Но не буду называть фамилию того, кто это мне кричал. Я просто спросил: "Зачем вы в мой адрес так говорите?" Это и слышно на видео.

Я получил красную, Езерский – желтую. И в Александрии еще один человек получил красную карточку. Тот самый, который кричал все это мне. Это было в зоне четвертого арбитра, он подсказал главному.

Я не созванивался ни с кем из Александрии. Там же не было ничего такого, драки, никто не махался ни с кем. Покричали, да и только. Это нормально, каждый бьется за свою команду. А когда встретимся с Ротанем и Езерским в следующий раз – пожмем друг другу руки. И посмеемся, наверное", – сказал Бартулович в комментарии Українському футболу.

Напомним, после 4-х туров Александрия с 7-ю очками идет в турнирной таблице УПЛ шестой, Заря с 4-мя баллами – десятая.

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