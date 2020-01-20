На Мемориале Макарова сыграют две сборные свободных агентов из Африки

На турнире памяти известного украинского тренера сыграют две экзотические сборные.

25 января стартует 25-й юбилейный розыгрыш Мемориала Макарова, сообщает издание Footboom. На турнир уже заявилось около двадцати команд из разных областей Украины, большинство из которых – любительские коллективы.

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Среди профессиональных команд, которые примут часть в соревнованиях – Диназ (Вышгород) и юношеская команда Колоса (Ковалевка). Однако, изюминкой станет выступление на турнире сразу двух сборных свободных агентов из Африки.

Напомним, мемориал Олега Макарова – ежегодный зимний турнир по футболу, основанный в честь известного украинского футболиста и тренера Олега Макарова. Проводится с 1996 года под эгидой Киевской областной федерации футбола.

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