"Стартовый матч весенней части чемпионата Александрия – Металлист 1925 состоялся без зрителей. Но по инициативе и по просьбе клубов УАФ сейчас ведет диалог с Министерством молодежи и спорта Украины и областными военными администрациями о реализации возможности ограниченного допуска болельщиков на трибуны.

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В первую очередь, это могут быть воины, которые получили ранения и нуждаются в социальной реабилитации через футбол любимых команд, но не только они. В условиях полномасштабной войны работают театры, кинотеатры и концертные залы. Так почему ограниченное количество зрителей (с четким соблюдением соответствующего протокола безопасности) не может просматривать футбольный матч?

Конечно, варианты допуска болельщиков на матчи рассматриваются только на тех стадионах, где для этого есть соответствующие условия, в частности, достаточное количество мест в укрытиях. Кроме того, реализация этой идеи возможна исключительно при условии получения клубом-организатором матча разрешения соответствующей областной военной администрации и правоохранителей", – написал Павелко на своей странице в Facebook.

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