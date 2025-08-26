Инцидент произошел во время матча 2-го тура французской Лиги 1 между ПСЖ и Анже (1:0), сообщает Telegram-канал Днепрянин. В течение первого тайма персонал Парк де Пренс несколько раз требовал у украинского военного убрать сине-желтый флаг. Он отказался и заблаговременно покинул стадион.

"Я военный и в отпуск решил полететь на лучшие европейские стадионы. Для первого матча я посетил Париж на стадион Парк де Пренс. Перед стадионом приобрел за 25 евро шарф ПСЖ с уважением к клубу. Зайдя на трибуну, я достал флаг нашей страны и обернул им себя. Через 5 минут подошли стюарды и попросили выйти с трибуны, когда мы вышли, они спросили: "Чей это флаг?" Я сказал: "Украина, Илья Забарный". На что они сказали: "Окей, можете смотреть дальше". Я вернулся на трибуну, но это было только начало.

Еще минут через десять подошли уже стюарды и какие-то люди высшего уровня. Мы снова вышли, я спросил: "Какие проблемы?" Они просили объяснить, что на флаге за символика. На флаге был изображен наш Тризуб! Я плохо общаюсь на французском, поэтому начал им в телефоне показывать, что означает наш герб.

Пока я пытался это сделать, подбежал к нам охранник в бронежилете. Как я потом понял, это был один из руководителей по безопасности на матче. Он эмоционально начал всем что-то говорить на французском, я его спросил: "What the problem?" На что он мне ответил: "Уважаемый, дайте мне минутку". И тут мне стало так приятно, человек прибежал и вступился, по камерам увидел, наверное, эту ситуацию. Он из Украины просто живет и работает в Париже, я так понял. После его горячего разговора с ними я снова пошел смотреть футбол.

Но ненадолго, через 10 минут уже другая охрана пришла и просила меня снять флаг. Я отказал, он снова прибежал и успокоил их. В четвертый раз уже ко мне целая делегация на трибуну пришла, один такой в смокинге даже был, и когда наш украинец начал ему объяснять за флаг, тот ему что-то сказал на ухо. Мой защитник, назову его так, подошел ко мне и говорит: "Дирекция ПСЖ позвонила и настаивает снять флаг". Я увидел в его глазах пренебрежение к ним, но он на работе – понимаю, очень ему благодарен.

Ответил ему, что я военный и понимает ли он, что сейчас будет? Он ответил: "Да, это твое решение". Я встал, снял шарф ПСЖ. Там был один охранник, который очень откровенно хотел, чтобы я снял флаг Украины. Выходя с трибуны, я бросил в него шарф и сказал: "Дарю тебе", показывая пальцем вниз. Его взгляд был напуган, этот его взгляд дорого стоит. Украинцы не сдаются никогда.

Я покинул стадион еще до перерыва. Илья Забарный – наш украинец. У них был в заявке на этот матч, а они, такое впечатление, впервые слышат о нашей стране. Я уже не говорю о том, что у нас война!" – рассказал военный с позывным "Днепрянин".

