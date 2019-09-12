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На матче Динамо – Десна испытают технологию VAR

13:29 41 Читати українською
На матче Динамо – Десна испытают технологию VAR
Динамо – Десна / фото ФК Динамо Киев

Матч между Динамо и Десной пройдет под наблюдением видеоасистента арбитра.

 

В матче 7-го тура УПЛ между Динамо и Десной будет тестироваться система Видеоасистент арбитра VAR, информирует сайт Комитета арбитров УАФ.

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Арбитром VAR назначен Николай Балакин (Киевская область), его ассистентом будет Владимир Володин (Херсон), а наблюдателем – Владимир Петров (Харьков). Главный арбитр матча – Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Напомним, матч Динамо – Десна состоится в Киеве в воскресенье, 15 сентября, в 17:00.

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Теги
УПЛ Арбитры Видеоассистент арбитра (VAR) Динамо Киев - Десна Динамо Киев Динамо Киев Десна Десна
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