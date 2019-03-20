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На матч Первой лиги Металлист-1925 – СК Днепр-1 уже продано 15 тысяч билетов

11:56 81 Читати українською
На матч Первой лиги Металлист-1925 – СК Днепр-1 уже продано 15 тысяч билетов
Металлист-1925 – СК Днепр-1 / ФК Металлист-1925

Матч 18 тура Первой лиги между Металлистом-1925 и СК Днепр-1 посетят минимум 15 тысяч зрителей. Это больше, чем на многих поединках УПЛ.

 

По состоянию на 20 марта на матч Металлист-1925 – СК Днепр-1 продано 15 010 билетов. Харьковский стадион вмещает 38 633 зрителей.

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Отметим, что Шахтер, который проводит домашние матчи на арене в Харькове, более 15 тысяч болельщиков собрал только во встречах Лиги чемпионов и в 14-м туре УПЛ с Динамо.

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После первой части чемпионата Днепровский клуб в турнирной таблице первой лиги опережает харьковчан на 5 очков. Матч рассудит Евгений Арановский.

Теги
Первая лига Евгений Арановский Металлист 1925 Металлист 1925 СК Днепр-1 СК Днепр-1 Металлист 1925 - СК Днепр-1
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