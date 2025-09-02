Один из официальных магазинов Барселоны подвергся атаке с использованием краски из-за его связей с Демократической Республикой Конго. Акцию организовала группа Futuro Vegetal, которая также атаковала Храм Святого Семейства, символ Барселоны, в знак протеста против "причастности" правительства к лесным пожарам, вспыхнувших в Испании этим летом. Об этом информирует Marca.

Барселона официально сделает одну из беднейших стран Африки еще беднее

По данным самой организации, кампания Futuro Vegetal в магазине "блаугранас" была мотивирована отношениями клуба со Spotify и связями генерального директора шведской компании с финансированием фирмы, разрабатывающей военные технологии, которые используются израильским правительством в секторе Газа. Согласно тем же источникам, клуб также получил спонсорскую поддержку от правительства Демократической Республики Конго, разместив логотип на своей тренировочной форме.

