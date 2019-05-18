"На луну": Вербич показал, как проходит его реабилитация

ингер Динамо Беньямин Вербич поделился тем, как он восстанавливается после травмы.

Беньямин Вербич в своем Facebook опубликовал, где он проходит восстановление после тяжелой травмы, полученной в матче с Шахтером (0:0).

"Мое оружие": Соль показал свои новые бутсы

"На луну", – так подписал фотографию с медицинского обследования словенец.

В сезоне 2018/19 Вербич уже точно не сыграет, но сможет вернуться к началу летних сборов. Сам он сообщал, что восстановится в начале июня.

"Наша глобальна ціль – третє місце". Олександр Бабич – про матч із Динамо, співпрацю із Шахтарем і закінчення контракту