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"На луну": Вербич показал, как проходит его реабилитация

18 мая 14:45 75 Читати українською
"На луну": Вербич показал, как проходит его реабилитация
Беньямин Вербич / ФК Динамо Киев

ингер Динамо Беньямин Вербич поделился тем, как он восстанавливается после травмы.

Беньямин Вербич в своем Facebook опубликовал, где он проходит восстановление после тяжелой травмы, полученной в матче с Шахтером (0:0).

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"На луну", – так подписал фотографию с медицинского обследования словенец.

В сезоне 2018/19 Вербич уже точно не сыграет, но сможет вернуться к началу летних сборов. Сам он сообщал, что восстановится в начале июня.

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