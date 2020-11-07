"На Луну не улетел", – Моуринью приземленно оценил старт сезона Тоттенхэма
Главный тренер лондонского Тоттенхэма Жозе Моуринью прокомментировал текущее положение своей команды.
"У меня есть многолетний опыт, поэтому несколько побед не отправят меня на Луну, но и ряд поражений в ад меня не опустит.
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Ожидал, что мы наберем немного больше очков. Мы потеряли несколько пунктов в Премьер-лиге и Лиге Европы. У нас 6 очков в еврокубке после трех матчей, хотя я ожидал, что их будет 9", – цитирует Моуринью Goal.
Отметим, что в данный момент Тоттенхэм занимает 4-е место в АПЛ (14 очков после семи туров), а также лидирует в группе J Лиги Европы.
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