"У меня есть многолетний опыт, поэтому несколько побед не отправят меня на Луну, но и ряд поражений в ад меня не опустит.

Лудогорец – Тоттенхэм – 1:3 – видео голов и обзор матча

Ожидал, что мы наберем немного больше очков. Мы потеряли несколько пунктов в Премьер-лиге и Лиге Европы. У нас 6 очков в еврокубке после трех матчей, хотя я ожидал, что их будет 9", – цитирует Моуринью Goal.

Отметим, что в данный момент Тоттенхэм занимает 4-е место в АПЛ (14 очков после семи туров), а также лидирует в группе J Лиги Европы.

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