"Сейчас трудно о чем-то говорить. Думаю, Лунин будет в Реале до конца сезона и зимой никуда не уйдет. Серьезные клубы покупают футболистов летом. Думаю, у Лунина будут предложения от серьезных клубов, но летом. А сейчас говорить о Боруссии или еще ком-то...

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На Лунина смотрят несколько суперклубов. У него есть проблема – отсутствие гражданства ЕС. Поэтому Андрею приходится конкурировать с бразильцами, аргентинцами. Впрочем, я думаю, Лунин получит свой шанс, но не зимой. Где он будет летом – в Боруссии, Леганесе или ПСЖ – это уже станет известно позже", – сказал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

Напомним, контракт украинца с Реалом рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне Андрей Лунин еще не провел ни одного официального матча и является дублером Тибо Куртуа.

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