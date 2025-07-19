Ярослав Зварич, которого журналист и комментатор Роман Бебех обвинил в причастности к отставке Желько Любеновича с поста главного тренера Ворсклы, дал свою оценку этой ситуации.

– Ярослав, телеграм-канал “Бомбардир” назвал вас и Константина Лемишко фигурантами дела об угрозах Желько Любеновичу, а Владимир Зверов сказал, что вас уже пригласили в комитет этики и честной игры УАФ. Это правда?

– Вчера мне позвонил председатель комитета этики и честной игры УАФ Андрей Давыденко и сказал, что хочет вызвать меня и Константина Лемишко на допрос относительно ситуации с Любеновичем, который заявил, что ему угрожали.

Стали известны имена агентов, которые угрожали Любеновичу – один из них готов пройти полиграф

Сразу скажу, что это откровенная клевета. Такого не было и не может быть с нашей стороны. Я ничего не боюсь, готов ехать в УАФ и пройти все процедуры. Я не дам, чтобы моя фамилия фигурировала в непонятных историях. За 10 лет работы в футболе ни один игрок или тренер не заявлял, что я давлю или угрожаю. Этот случай – первый и, считаю, безосновательным.

– Что будете делать дальше?

– Поеду в УАФ, пройду все процедуры и детектор лжи. Также мы подготовили письмо в УАФ, где все объяснили. Я буду до последнего отстаивать свое имя. Хотя я не понимаю, при чем здесь комитет по этике и честной игре, если я не лицензированный агент.

На Любеновича мы также подадим иск в общественный суд по клевете. Пусть отвечает за свои слова, – заявил Зварыч для Украинского футбола.

Напомним, Любенович покинул пост наставника Ворсклы после 17 дней работы из-за угроз агентов. Серб отказался называть фамилии этих людей.

"Ворскла идет путем Днепра": Максимов – о вылете из Премьер-лиги, долги, трансферный бан и красноречивую тишину