Полузащитник Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков признался, что планирует продолжить карьеру в одном из топ-5 чемпионатов Европы, но подойдет к выбору клуба очень взвешенно.

– Когда смотрите матчи своих друзей в европейских чемпионатах, возникают мысли, что и вам тоже так хочется?

– Конечно, все мы стремимся играть в топ-5 чемпионатах. Это 100%. Каждый об этом мечтает, все мы для этого работаем. Но на этот момент я так же нахожусь в одном из топ-клубов Европы, мы каждый год играем в Лиге чемпионов. Сейчас я начал играть в сборной. Поэтому когда придет время, все возможно.

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Все понимают, что это зависит не только от меня. Это зависит также от предложения, клуба, президента. Много очень факторов, влияющих на переход. Но, как я уже сказал, я об этом не могу даже думать, потому что я – футболист Шахтера.

– Мудрик и Трубин заигрывали с клубами, когда хотели уйти из Шахтера. Лайки в соцсетях, подписка на интересующийся клуб – это не ваш путь?

– Нет-нет, я таким не занимаюсь. Что касается соцсетей, то я к этому нормально отношусь. Могу пошутить, могу написать комментарий, это нормально. Мы не воспринимаем это слишком серьезно, это нормальные вещи. А медиа очень следят за этим, поэтому нужно быть осторожным.

У меня жена постоянно спрашивает: "Скажи, где ты хочешь играть? Назови хочу одну команду, о которой мечтаешь". Здесь очень много нюансов. Я не могу пойти в команду только потому, что она мне нравится или я за нее болел когда-то. В первую очередь я хотел бы, чтобы тренер и клуб видели меня в этой команде, чтобы я мог там играть. От этого я бы отталкивался.

Просто пойти, потому что там деньги или еще что-то – я бы так не хотел. Очень много нюансов – финансовые, семейные. Это наша жизнь, и я хочу получать от нее удовольствие, как и от футбола. Я уже говорил, что от меня мало зависит. От меня зависит только игра, которую я показываю на футбольном поле, – рассказал Георгий Судаков в интервью Tribuna.

К слову, контракт 21-летнего полузащитника с Шахтером действует до конца сезона 2027/28. Transfermarkt оценивает Судакова в 15 миллионов евро.

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