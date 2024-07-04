"Для нас Родри – лучшая "шестерка" в мире. Он демонстрирует способность играть на очень высоком уровне. На этой позиции нет лучшего игрока.

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Он самый важный игрок для всех. Мы должны о нем заботиться, и если он не хочет тренироваться, то пусть не тренируется, а будет свежим к матчу", – цитирует Хоселу AS.

Напомним, что Испания сыграет против Германии в четвертьфинале Евро-2024 в пятницу, 5 июля. Начало игры в 19:00 по киевскому времени.

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