Президент бразильского Палмейраса Лейла Перейра подала иск в суд на Дуду, который сейчас выступает за Атлетико Минейро, сообщает Tuttomercatoweb. Функционерка обвинила футболиста в недопустимом поведении после его ухода из Палмейраса. Ранее игрок нецензурно обругал Перейру в соцсети.

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"Было тяжело, и мне сказали выйти через черный ход! Моя история была настоящей, в отличие от вашей, Лейла Перейра. Иди ты на х**", – написал Дуду.

Высший спортивный суд Бразилии осудил поступок футболиста и его к ответственности по статье 243-G Бразильского кодекса спортивного правосудия. Дуду наказали дисквалификацией на шесть матчей и обязали выплатить штраф в размере 90 000 реалов (около 14 тысяч евро).

Напомним, что бразилец в 2011-2015 гг. выступал за киевское Динамо. Всего полузащитник провел 32 матча в составе "бело-синих", забил 4 гола и отдал 5 ассистов. В 2015 году Дуду перебрался в Гремио.

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