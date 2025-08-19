В матче 3-го тура женского чемпионата Украины по футболу между ковалевским Колосом и одесскими Систерс (1:2) произошел интересный эпизод.

Во время поединка арбитр Анастасия Романюк сделала замечание тренеру одесской команды Денису Колчину. Сперва она показала желтую карточку игроку Систерс, что вызвало протест со стороны наставника.

Романюк объяснила свое решение и обратила внимание на использование русского языка на поле, что попало в трансляцию. Ее позицию поддержали аплодисментами с трибун.

"На языке России мы здесь не общаемся, ведь это чемпионат Украины. Желтая карточка – за несогласие. И попросила игрока общаться на украинском языке. Это чемпионат Украины", – отметила арбитр.

