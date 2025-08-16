Ситуация вокруг Александера Исака обостряется. Форвард сборной Швеции отказался играть за Ньюкасл, пытаясь добиться перехода в Ливерпуль, однако теперь в борьбу за нападающего может вмешаться еще один топ-клуб.

Исак выехал из дома в Ньюкасле – владелец ищет нового арендатора

Как сообщает Sportbible, Исаком заинтересовался Реал, который несмотря на насыщенную линию атаки с Килианом Мбаппе, Винисиусом Жуниором, Эндриком и Гонсало Гарсией, может вмешаться в переговоры.

Исак остался вне заявки Ньюкасла на матч против Астон Виллы, что лишь подлило масла в огонь слухов. Наставник "сорок" Эдди Гау подтвердил, что ситуация с нападающим не изменилась: "Ничего нового по сравнению с последними неделями. Мы без него. Мы адаптируемся и стараемся оставаться конкурентными".

Судьба Исака должна решиться в ближайшие недели – Летнее трансферное окно в АПЛ закрывается 1 сентября.

