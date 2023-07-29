Итальянский специалист Роберто Де Дзерби ставит своей команде изощренную игру в пас. "Чайки" уверенно контролировали мяч под прессингом Ньюкасла.

Клубы английской Премьер-лиги активно готовятся к старту нового сезона, играя контрольные матчи с разными соперниками. Брайтон, возглавляемый бывшим наставником "горняков" Роберто Де Дерби, этой ночью сыграл товарищеский матч с Ньюкаслом - "сороки" в следующем сезоне сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.

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Подопечным Де Дзерби удался показательный выход из-под прессинга Ньюкасла в одном из эпизодов матча: "чайки" спокойно контролировали мяч на своей половине поля, заставляя звездного соперника нервничать – крутой хайлайт матча, где виден тренерский подход итальянского специалиста.

Стоит отметить, что Брайтон проиграл матч Ньюкаслу - на гол Уэлбека дублем ответил полузащитник Эллиот Андерсон.

Напомним, Де Дзерби возглавлял донецкий Шахтер в сезоне 2021/22. Итальянец был вынужден покинуть "горняков" из-за начала войны на территории Украины.

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