"Хорватию ожидает ад": Вида знает способ остановить сборную Испании
Защитник сборной Хорватии Домагой Вида прокомментировал предстоящий поединок против Испании в рамках 1/8 финала Евро-2020.
"Сборная Испании – это сильная команда с сильными игроками. Но она была намного сильнее, когда играли Хави и Иньеста. Впрочем, это не отменяет того, что в понедельник нас ожидает ад. Придется работать на полную, чтобы иметь шанс победить. Мы должны сохранять спокойствие, когда мяч у них, и быстро контратаковать, когда мяч у нас. Испания не любит играть без мяча. Мы должны извлечь из этого максимум выгоды.
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Лука Модрич много раз демонстрировал, что он великий игрок. Все его достижения последних лет полностью заслужены. Он – настоящий лидер, прекрасный человек, идеальный футболист. Мне и моим товарищам по сборной повезло делить с ним раздевалку и выходить с ним на поле", – приводит слова Виды официальный сайт УЕФА.
Отметим, что поединок между Хорватией и Испанией состоится уже сегодня, 28 июня, начало встречи в 19:00.