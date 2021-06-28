"Сборная Испании – это сильная команда с сильными игроками. Но она была намного сильнее, когда играли Хави и Иньеста. Впрочем, это не отменяет того, что в понедельник нас ожидает ад. Придется работать на полную, чтобы иметь шанс победить. Мы должны сохранять спокойствие, когда мяч у них, и быстро контратаковать, когда мяч у нас. Испания не любит играть без мяча. Мы должны извлечь из этого максимум выгоды.

Хорватия – Испания: "клетчатые" понесли огромную потерю за день до матча 1/8 финала Евро

Лука Модрич много раз демонстрировал, что он великий игрок. Все его достижения последних лет полностью заслужены. Он – настоящий лидер, прекрасный человек, идеальный футболист. Мне и моим товарищам по сборной повезло делить с ним раздевалку и выходить с ним на поле", – приводит слова Виды официальный сайт УЕФА.

Отметим, что поединок между Хорватией и Испанией состоится уже сегодня, 28 июня, начало встречи в 19:00.

Хорватия – Испания: анонс матча 1/8 финала Евро-2020