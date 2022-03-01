Динамо продолжает патриотическую деморализационную политику против оккупанта в своих социальных сетях.

Все будет Украина / Twitter Динамо

Во время очередного заседания (точнее его имитации) министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что захватчики "продолжат проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей".

Динамо показало ужас с улиц Киева: "Русские войска продолжают терроризировать Украину"

Реакция Динамо в Twitter была бесценной: "На х** мы вертели ваши планы и "операции". Закончим войну на своей земле по собственному сценарию! Украина – нация непокоренных".

На х** мы вертели ваши планы и операции. Закончим войну на своей земле по собственному сценарию!



Украина – нация непокоренных! pic.twitter.com/sdyfdhDRcV — ФК «Динамо» Киев (@DynamoKyiv) 1 марта 2022 г.

1 марта – уже 6-й день войны. Украинские военные продолжают мужественно давать отпор российскому оккупанту и посылать его в направлении корабля.