"На х*ю мы вертели ваши планы и операции": Динамо эффектно ответило министру обороны России
Динамо продолжает патриотическую деморализационную политику против оккупанта в своих социальных сетях.
Во время очередного заседания (точнее его имитации) министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что захватчики "продолжат проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей".
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Реакция Динамо в Twitter была бесценной: "На х** мы вертели ваши планы и "операции". Закончим войну на своей земле по собственному сценарию! Украина – нация непокоренных".
1 марта – уже 6-й день войны. Украинские военные продолжают мужественно давать отпор российскому оккупанту и посылать его в направлении корабля.
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