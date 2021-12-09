Английская команда перед матчем 6-го тура ЛЕ против Наполи пострадала от коронавируса и может получить серьезные проблемы.

На решающий поединок в Неаполе Лестер прибыл без ряда игроков , некоторые из них отсутствуют из-за коронавируса. Сегодня, 9 декабря, в гостинице состоялась встреча клубов с делегатами УЕФА в присутствии ASL Неаполя (местной организации по здравоохранению), сообщает areanapoli.it .

ASL попросила сдать англичан новые дополнительные тесты, но они отказались, ведь, согласно протоколу УЕФА, это не обязательно, потому что команда недавно сдавала мазки в Англии. Позже Союз европейских ассоциаций дал добро на проведение еще одних тестов, а англичане согласились. Но когда медики прибыли в отель, Лестер передумал и отказался от тестирования, что уже имеет признаки дипломатического скандала.

Стоит заметить, что ASL может закрыть англичан в отеле или вообще отправить домой. Сейчас судьба встречи, которая должна начаться в 19:45, неизвестна.

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