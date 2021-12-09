На грани дипломатического скандала: Лестер дважды отказался сдавать тесты на COVID-19 перед матчем Лиги Европы
Английская команда перед матчем 6-го тура ЛЕ против Наполи пострадала от коронавируса и может получить серьезные проблемы.
На решающий поединок в Неаполе Лестер прибыл без ряда игроков, некоторые из них отсутствуют из-за коронавируса. Сегодня, 9 декабря, в гостинице состоялась встреча клубов с делегатами УЕФА в присутствии ASL Неаполя (местной организации по здравоохранению), сообщает areanapoli.it.
ASL попросила сдать англичан новые дополнительные тесты, но они отказались, ведь, согласно протоколу УЕФА, это не обязательно, потому что команда недавно сдавала мазки в Англии. Позже Союз европейских ассоциаций дал добро на проведение еще одних тестов, а англичане согласились. Но когда медики прибыли в отель, Лестер передумал и отказался от тестирования, что уже имеет признаки дипломатического скандала.
Стоит заметить, что ASL может закрыть англичан в отеле или вообще отправить домой. Сейчас судьба встречи, которая должна начаться в 19:45, неизвестна.
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