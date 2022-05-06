Немцы одолели команду Андрея Ярмоленко по сумме двух матчей (1:0 и 2:1). После финального свистка на Дойче Банк Парк во Франкфурте эмоций не сдерживали все – игроки, тренеры и, конечно, болельщики.

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Последние очень громко и эффектно гнали свою команду вперед на протяжении всей встречи, а затем массово выбежали на поле к своим кумирам. Некоторые прихватили с собой файеры, флаги и атрибутику.

Айнтрахт в финале Лиги Европы 2021/22 встретится с Рейнджерс 18 мая в Севилье. Для немцев этот финал евротурнира будет первым за 42 года.