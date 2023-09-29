Вратарь Шахтера Дмитрий Ризнык по-боевому настраивается на игру против Ворсклы (30 сентября) в рамках 9 тура УПЛ.

– Дмитрий, на чем акцент во время подготовки к следующему матчу чемпионата?

– Отрабатываем преимущественно тактические упражнения, чтобы было лучше понимание того, что делать в играх, поэтому акцент именно на тактике.

– Ты знаешь Ворсклу хорошо, как никто другой. Какие сильные качества этой команды можешь выделить?

– Боевой, классный коллектив. Игроки высокого класса и всегда сражаются до конца, поэтому это очень хорошая команда.

"Новость дня!": Шахтер сообщил о возвращении лидера

– Как это – играть против своей бывшей команды?

– Да, это клуб, который меня воспитал, есть приятные воспоминания. Но на футбольном поле друзей нет, поэтому ждем очень тяжелую игру.

– Благодаря чему Шахтер может победить?

– У нас индивидуально сильные игроки и очень хороший коллектив, поэтому считаю, покажем это на поле.

– Победа над Вересом добавила эмоций команде?

– Да, настроение отличное, все улыбаются. Считаю, в коллективе хорошая атмосфера, так что готовимся к игре, – резюмировал Ризнык в комментарии пресс-службе Шахтера.

"Езерский – человек слова": юный украинец из Чехии пробегает 30 метров в 4 секунды, заинтересовал Вердер и не только