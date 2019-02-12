На форварда сборной Габона, который находится на просмотре в Заре, претендуют еще несколько клубов УПЛ, – СМИ

Нападающий сборной Габона Гаэтан Мисси Мезу имеет предложения не только от Зари.

Габонский форвард имеет несколько предложений от клубов из УПЛ, сообщает Zarya.lg.ua. Отмечается, что это команды из первой шестерки, вероятно Ворскла или Александрия.

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Напомним, ранее сообщалось, что 22-летний футболист находится на просмотре в луганском клубе.

Мисси Мезу сейчас находится в статусе свободного агента. Ранее он играл во французских клубах – Бальме, дубли Валансьена, ФК Париж, а два последних сезона провел в румынской Дунэре. Также в его активе 5 матчей за сборную Габона.