Костариканский клуб Алахуэленсе подал в суд на ФИФА за место на клубном чемпионате мира.

Алахуэленсе считает, что имеет право на билет на предстоящий клубный чемпионат мира. Клуб из Коста-Рики обратился в ФИФА и обвинил Всемирную футбольную ассоциацию в нарушении собственных правил. Он ссылается на то, что Леон и Пачука не должны иметь право допускаться к участию в клубном ЧМ, поскольку принадлежат одному и тому же владельцу.

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Мексиканские клубы выиграли Лигу чемпионов КОНКАКАФ в 2023 и 2024 годах и таким образом автоматически получили путёвку на клубный чемпионат мира 2025 года. Боссы Алахуэленсе уверены в том, что это противоречит самим правилам ФИФА – Леоном и Пачукой управляет компания Pachuca. Поэтому руководство Алахуэленсе считает, что ФИФА должны исключить один из этих клубов из участия на ЧМ. Согласно рейтингу клубов КОНКАКАФ, именно Алахуэленсе должен занять освободившееся место.

У ФИФА еще есть время разобраться с этим вопросом. Клубный чемпионат мира стартует 15 июня 2025 года.

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