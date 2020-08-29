"Почему так сыграли на Евро-2016? Первая игра с немцами была неплохой. Могли где-то в первом тайме "сунуть" нашего "своячка". Но против Северной Ирландии была катастрофа. Не сказал бы, что мы были не готовы к турниру. По сути , больно ударило по самолюбию, что мы вылетели первыми. Это был шок. Не скажу, что против Польши мы сыграли плохо, но проиграли 0:1.

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Где-то фарт у нас был на отборочном этапе. Наверное, то, как мы жили этим попаданием на Евро, когда не прошли перед этим шесть плей-офф, сыграло злую шутку – нам как отрезало.

Руководил ли командой Фоменко? На Евро руководил Шевченко. Тогда уже был Шевченко. Фоменко во время Евро-2016 участия в тренировочном процессе не принимал. Мы видели, что идет перестройка поколений. Почему именно для этого выбрали финальную часть – для меня загадка. Это мое личное мнение", – рассказал Федецкий в программе "Вацко Live".

Напомним, на Евро-2016 Украина стала первой сборной, которая вылетела из турнира и не смогла забить хотя бы один гол.

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