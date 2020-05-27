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На Донбассе погиб тренер детской команды – воина убил снайпер

17:46 67 Читати українською
На Донбассе погиб тренер детской команды – воина убил снайпер
Виталий Лимборский / Фото из открытых источников

Война на Востоке Украины унесла жизнь молодого тренера Виталия Лимборского.

26 мая в Донецкой области погиб младший сержант ВСУ Виталий Лимборский, сообщили на странице 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода в Facebook.

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Герою было всего 24 года. Виталий пал от попадания вражеской пули в голову.

Воин был родом Кировоградской области и работал детским тренером по футболу.

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