23-летний бразилец заинтересовал не только Фиорентину, Барселону или Баварию, но и ПСВ, утверждает De Telegraaf .

Додо завершает трансфер в Серию А – за ним охотилась Барселона

Но трансфера не будет. Услышав от Шахтера, что стоимость Додо составляет 20 миллионов евро, коллектив из Эйндховена переключил свой интерес на Ки-Яна Хувера, защитника Вулверхэмптона и молодежной сборной Нидерландов.

Добавим, что пресса называет Фиорентину следующим клубом защитника "горняков", контракт которого рассчитан до лета 2025 года. В прошлом сокращенном сезоне он провел 26 матчей и оформил 4 ассиста.

120 мільйонів прибутку, або Шахтар буде продавати – хто на вихід?