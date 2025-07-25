– Алиссоне, матч в Стамбуле завершился уверенной победой Шахтера! Именно ты открыл счет в этом поединке, поэтому резюмируй противостояние, в частности проанализируй эпизод со взятием ворот.

– Прежде всего я очень счастлив, что команда победила! Игра на самом деле выдалась тяжелой, ее сценарий складывался по-разному. Нелегко играть на таких стадионах в этой атмосфере и с поддержкой в пользу соперника. Впрочем рад, что мы сумели одержать такую важную победу в контексте борьбы за евроосень, а также что помог команде непосредственно своими действиями.

– Вспомни, пожалуйста, эпизод, в котором ты реализовал свою первую возможность.

– Это был довольно быстрый гол, который стал результатом нашего контратакующего взаимодействия. После этого мне удалось сместиться в центр, ведь в подобных эпизодах я всегда стараюсь оказаться на завершающей стадии атаки и пробить. В этот раз удалось отличиться важным мячом.

– В атаке Шахтера все складывалось или случались эпизоды, где было непросто действовать против Бешикташа?

– Должен признать, Бешикташ в определенной степени замедлил наш темп, мы вынуждены были побегать, искать эпизоды, возможности между их линиями обороны. Важно, что нам удалось довольно быстро отличиться, а затем дождаться момента, когда оппонент устал. На дистанции мы оказались физически сильнее и выносливее, и это помогло утвердить конечный результат.

– Атмосфера на стадионе была просто сумасшедшей! Наверняка, ты впервые играл при такой энергии от болельщиков. Расскажи, что чувствовал, находясь на поле?

– Да, в принципе именно играя за Шахтер я впервые получил возможность пережить подобный опыт – сыграть на еврокубковой арене. И это действительно невероятно. Выходить на поле под таким давлением – это что-то нереальное, эмоция, которую сложно описать словами. Думаю, я долго буду помнить эту ночь.

– Впереди ответный матч с Бешикташем. Какие предчувствия и ожидания от этой встречи? Что, по твоему мнению, будет самым важным для Шахтера?

– Считаю, самое важное – продолжать играть так же качественно, как в этом матче, ведь по итогам одного поединка еще ничего не решено. Нужно относиться к следующей игре, будто счет сейчас 0:0, и я хочу, чтобы мы снова одержали победу на домашнем стадионе, – цитирует Алиссона официальный сайт Шахтера.